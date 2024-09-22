В Москве остановили «Газель» с золотыми слитками на 18 млн рублей

Их стоимость превышает 18 миллионов рублей. В фуре, которую остановили на улице Симоновский Вал, находились двое мужчин 36 и 48 лет. Слитки были переданы на экспертизу. Масса чистого золота составила не менее 2,5 килограмма.

За незаконный оборот драгоценных металлов злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стоимость золота вновь обновила исторический рекорд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

