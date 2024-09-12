Стоимость золота вновь обновила исторический рекорд
12 сентября 202417:29
Стоимость тройской унции золота нового рекордного значения, следует из данных торгов нью-йоркской биржи Comex.
Уточняется, что цена декабрьского фьючерса на золото на площадке выросла 1,32% и достигла нового исторического максимума в 2576,55 доллара.
В апреле 2024 года стоимость тройской унции золота на Comex впервые превысило отметку в 2 400 долларов, а в июле поднялась до отметки в 2 457,8 доллара.
Ранее стоимость золота в международных резервах России достигла 179,6 млрд долларов, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России кадровый голод острее ощущается в строительстве, транспорте и сфере услуг
- МИД России заявило о создании «концлагерей» ВСУ в Курской области
- МВД РФ объявило в розыск журналистов CNN, RAI и DW
- Суд отправил в СИЗО главу Долгопрудного Юдина
- Правоохранители задержали мэра города Долгопрудного
- Познер рассказал о предложениях по работе на Запад
- The Beatles анонсировали новый бокс-сет в честь 60-летия битломании
- Гладков сообщил об атаке ВСУ на еще три населенных пункта в Белгородской области
- Артем Дзюба официально стал игроком «Акрона»
- Пользователи сервисов Microsoft пожаловались на масштабные сбои
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru