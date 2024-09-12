Стоимость золота вновь обновила исторический рекорд

Уточняется, что цена декабрьского фьючерса на золото на площадке выросла 1,32% и достигла нового исторического максимума в 2576,55 доллара.

В апреле 2024 года стоимость тройской унции золота на Comex впервые превысило отметку в 2 400 долларов, а в июле поднялась до отметки в 2 457,8 доллара.

Ранее стоимость золота в международных резервах России достигла 179,6 млрд долларов, сообщает RT.

