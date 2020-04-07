Хроники коронавируса. Бабкина в коме, Джонсон - в интенсивной терапии
Что известно о самочувствии певицы и другие последние новости на тему эпидемии коронавируса.
Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Им оказался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта, говорится в сообщении регионального правительства. Уточняется, что мужчина после возвращения находился под наблюдением врачей в инфекционном госпитале. Течение болезни усугубилось развившейся пневмонией.
Ранее стало известно о смерти в Москве двух пациентов с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. «Оба имели сопутствующие заболевания, среди них хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз», — уточнили в штабе, им было 67 лет и 72 года.
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, пишут СМИ. По данным издания «Московский Комсомолец», тест на COVID-19 показал отрицательный результат, тем не менее певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — заявили собеседники в медицинских кругах. Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии. В целом состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, однако имеет положительную динамику. Вероятность благополучно выздоровления, по словам собеседников издания, большая.
Самочувствие премьер-министра Британии Бориса Джонсона резко ухудшилось, согласно официальному заявлению канцелярии на Даунинг стрит. Глава британского правительства был госпитализирован в лондонский госпиталь Сент-Томас вечером в воскресенье. В первой половине понедельника он был на видеосвязи со своим правительством, а к вечеру того же дня почувствовал резкое ухудшение своего самочувствия. По рекомендации лечащих Джонсона врачей он был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Врачи сочли необходимым переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.
В МЧС рассказали, как в пандемию обезопасить себя после прогулок. Ведомство рекомендует после прогулки менять одежду, вымыть обувь. Также для дезинфекции нужно промыть горло и нос. «Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», — посоветовали в МЧС. При этом не стоит забывать и про мытье рук. Этой процедуре желательно уделить не менее 20 секунд. Причем лицо и глаза тоже лучше умыть.
В МЧС напомнили, что при действующем почти по всей стране режиме самоизоляции на улицу нужно выходить только при крайней необходимости: для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств. Также разрешается выгуливать собаку или выбрасывать мусор. Некоторым разрешено ездить на работу.
В России, по последним данным, представленным на сайте стопкоронавирус.рф, зафиксировано 6 343 случаев заболевания, 954 за последние сутки. 406 человек выздоровело, умерло 47.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ