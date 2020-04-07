Хроники коронавируса. Бабкина в коме, Джонсон - в интенсивной терапии

Второй пациент в Приморском крае скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Им оказался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта, говорится в сообщении регионального правительства. Уточняется, что мужчина после возвращения находился под наблюдением врачей в инфекционном госпитале. Течение болезни усугубилось развившейся пневмонией.

Ранее стало известно о смерти в Москве двух пациентов с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. «Оба имели сопутствующие заболевания, среди них хронический бронхит, сахарный диабет, гипертензия, кардиосклероз», — уточнили в штабе, им было 67 лет и 72 года.

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому, пишут СМИ. По данным издания «Московский Комсомолец», тест на COVID-19 показал отрицательный результат, тем не менее певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — заявили собеседники в медицинских кругах. Отмечается, что народную артистку ввели в кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который применяется при тяжелой пневмонии. В целом состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, однако имеет положительную динамику. Вероятность благополучно выздоровления, по словам собеседников издания, большая.