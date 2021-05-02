В Москве опровергли слухи о работе в больницах «тайных пациентов»
«Тайных пациентов» в больницах Москвы нет, все проверки проводятся по плану, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.
«Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, в плановом порядке», - рассказали в ведомстве.
По данным депздрава столицы, проверку медучреждений в строго установленном порядке ведут медицинская инспекция и линейный контроль, отмечает Газета.ru
Ранее СМИ сообщили, что в московские больницы будут поступать под видом обычных «тайные пациенты». Они, как и «тайные покупатели» якобы будут проверять качество работы медперсонала. Информация появилась после скандального ролика с пьяными медсестрами больницы им. Иноземцева, которые издевались над пожилой пациенткой.
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