В Москве опровергли слухи о работе в больницах «тайных пациентов»

«Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, в плановом порядке», - рассказали в ведомстве.

По данным депздрава столицы, проверку медучреждений в строго установленном порядке ведут медицинская инспекция и линейный контроль, отмечает Газета.ru

Ранее СМИ сообщили, что в московские больницы будут поступать под видом обычных «тайные пациенты». Они, как и «тайные покупатели» якобы будут проверять качество работы медперсонала. Информация появилась после скандального ролика с пьяными медсестрами больницы им. Иноземцева, которые издевались над пожилой пациенткой.

