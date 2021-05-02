В Москве опровергли слухи о работе в больницах «тайных пациентов»

«Тайных пациентов» в больницах Москвы нет, все проверки проводятся по плану, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Главврача московской больницы уволили за инцидент с избиением пациентки

«Никаких «тайных пациентов» департамент в больницы не направляет. Все проверки медицинских организаций системы здравоохранения города Москвы проводятся, как правило, в плановом порядке», - рассказали в ведомстве.

По данным депздрава столицы, проверку медучреждений в строго установленном порядке ведут медицинская инспекция и линейный контроль, отмечает Газета.ru

Ранее СМИ сообщили, что в московские больницы будут поступать под видом обычных «тайные пациенты». Они, как и «тайные покупатели» якобы будут проверять качество работы медперсонала. Информация появилась после скандального ролика с пьяными медсестрами больницы им. Иноземцева, которые издевались над пожилой пациенткой.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МедикиВрачиЗдравоохранениеМоскваБольницы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры