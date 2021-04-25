Московские власти проверят видео издевательств над пациенткой больницы
В московской городской клинической больнице имени Иноземцева началась департамента здравоохранения столицы после публикации в СМИ видео с издевательствами медсестер над пациенткой, сообщает «Интерфакс».
Обстоятельства произошедшего выясняют представители департамента и службы медицинской инспекции.
Сообщается, что виновных ожидает отстранение от занимаемых должностей, а руководство учреждения - дисциплинарные меры наказания.
В департаменте здравоохранения Москвы подчеркнули, что подобные действия медицинского персонала недопустимы.
Ранее в СМИ появилось видео, на котором медсестры якобы в нетрезвом состоянии кричали на пожилую пациентку больницы и били женщину.
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