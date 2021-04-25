Московские власти проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В московской городской клинической больнице имени Иноземцева началась департамента здравоохранения столицы после публикации в СМИ видео с издевательствами медсестер над пациенткой, сообщает «Интерфакс».

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Обстоятельства произошедшего выясняют представители департамента и службы медицинской инспекции.

Сообщается, что виновных ожидает отстранение от занимаемых должностей, а руководство учреждения - дисциплинарные меры наказания.

В департаменте здравоохранения Москвы подчеркнули, что подобные действия медицинского персонала недопустимы.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором медсестры якобы в нетрезвом состоянии кричали на пожилую пациентку больницы и били женщину.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МоскваПроверкаБольница
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