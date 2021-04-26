Главврача московской больницы уволили за инцидент с избиением пациентки

Главный врач больницы имени Ф.И. Иноземцева в Москве был уволен после подтверждения информации об избиении им пожилой пациентки. Об этом сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

За день до этого в социальных сетях появилось видео, на котором были запечатлены издевательства персонала медучреждения над пожилой пациенткой. Ведомство пояснило, что провело "мероприятия внутреннего контроля". Издевавшиеся над женщиной медсестры были отстранены от работы.

В сообщении указано на недопустимость подобных действия со стороны медиков. Данное поведение названо "порочащим честь" больницы и всей столичной системы здравоохранения.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором медсестры якобы в нетрезвом состоянии кричали на пожилую пациентку больницы. Также на видео слышно, что женщине были нанесены удары.

