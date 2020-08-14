В Москве определили процент летальности коронавируса в городе

Власти Москвы определили процент летальных исходов в соотношении с числом заражений коронавирусной инфекцией в городе. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи-вакцинодиссиденты

Как пишет агентство, процент составляет от 2,4 до 4,9 в зависимости от методики подсчета. В столичном депздраве отметили, что, согласно информации официальных сайтов, в Нью_Йорке этот процент равен 10, в Лондоне - 23.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в столице было выявлено 688 новых случаев коронавируса. Накануне скончались 11 пациентов, общее число умерших в городе до 4 633.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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