В Москве определили процент летальности коронавируса в городе

Как пишет агентство, процент составляет от 2,4 до 4,9 в зависимости от методики подсчета. В столичном депздраве отметили, что, согласно информации официальных сайтов, в Нью_Йорке этот процент равен 10, в Лондоне - 23.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в столице было выявлено 688 новых случаев коронавируса. Накануне скончались 11 пациентов, общее число умерших в городе до 4 633.

