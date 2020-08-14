В Москве определили процент летальности коронавируса в городе
Власти Москвы определили процент летальных исходов в соотношении с числом заражений коронавирусной инфекцией в городе. Об этом сообщает ТАСС.
Как пишет агентство, процент составляет от 2,4 до 4,9 в зависимости от методики подсчета. В столичном депздраве отметили, что, согласно информации официальных сайтов, в Нью_Йорке этот процент равен 10, в Лондоне - 23.
Согласно данным оперштаба, за последние сутки в столице было выявлено 688 новых случаев коронавируса. Накануне скончались 11 пациентов, общее число умерших в городе до 4 633.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- В МИД Словакии подтвердили введение ЕС индивидуальных санкций против Белоруссии
- На Украине раскрыли, когда Порошенко может совершить госпереворот
- МВД Белоруссии заявило о 121 пострадавшем милиционере во время протестов
- Генпрокуратура РФ: задержанные в Белоруссии 32 россиянина возвращены на родину
- Высшие чиновники РФ отчитались о доходах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru