В Москве определены первые 50 обладателей машин среди участников ДЭГ

Новых автовладельцев определили в эфире телеканала «Москва-24». Это избиратели с номерами: 0583-8604-91, 5032-2963-61, 2385-0783-19, 0060-8733-51, 4277-4585-59, 7859-3977-99, 4733-7612-93, 3579-0131-69, 3948-3826-57, 5664-0135-47, 4222-2061-17, 3241-5629-74, 2849-4428-73, 3497-7188-87, 8804-6657-55, 5370-3572-47, 6831-6571-70, 6410-8453-79, 9154-7220-03, 4113-7146-92, 5098-3099-97, 2098-5489-74, 6939-9080-80, 5374-3631-94, 6276-8251-89, 2956-2307-50, 0206-5944-84, 0085-0682-86, 4805-9504-64, 8530-3291-38, 3926-9669-17, 7576-8862-24, 9801-6105-76, 6110-2463-10, 4731-7034-89, 2612-3111-21, 8176-2370-46, 9501-2536-03, 6286-1437-90, 3564-8054-11, 4442-9930-74, 9578-3700-28, 9421-4366-72, 0496-1238-02, 0525-1488-75, 8607-8008-27, 0837-3900-02, 2015-6633-87, 5470-0447-63, 0804-6225-48.

Для проверки кодов необходима авторизация на сайте «Миллион призов». Процедуру проверки можно пройти самостоятельно с 10:00 до 12:00.

Обладателям выигрышных кодов необходимо их активировать на сайте ag-vmeste.ru до 30 сентября.

Ранее в субботу уже состоялся первый розыгрыш призов для участников электронного голосования в Москве. Были разыграны 10 квартир и подарочные баллы на приобретение товаров или услуг. Всего в лотерее участвовало 1,1 миллиона человек. В следующий раз призы разыграют 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября соответственно.

