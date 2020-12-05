В Москве опечатали Adrenaline Stadium на концерте группы «Кипелов» за нарушения противоковидных мер
5 декабря 202013:39
Московский концертный зал Adrenaline Stadium опечатали за нарушения мер профилактики против COVID-19 на концерте группы «Кипелов». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Подробности не сообщаются.
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5 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru