В Москве опечатали Adrenaline Stadium на концерте группы «Кипелов» за нарушения противоковидных мер

Московский концертный зал Adrenaline Stadium опечатали за нарушения мер профилактики против COVID-19 на концерте группы «Кипелов». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Подробности не сообщаются.

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