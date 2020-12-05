Гусев рассказал, как безопаснее проводить концерты в пандемию
Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН поделился исследованием о безопасности на концертах в пандемию.
«Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге закрыли после концерта рэпера Басты, на котором, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, были нарушены противоэпидемиологические нормы.
Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН поделился исследованием о безопасности на концертах в пандемию от своего друга – музыканта Иэна Андерсона.
«Связывался я на эту тему с моим другом, лидером британской группы «Jethro Tull» Иэном Андерсоном. Сейчас времени много, концерты отменены, поэтому он провел исследование, разговаривал с врачами, и считает, что сейчас, в этих условиях, нельзя в закрытых помещениях проводить концерты. Так как даже капельки слюны, которые могут полететь от исполнителя в первые ряды, очень опасны. Но с другой стороны, Иэн Андерсон сказал, что на открытых аренах все проводить можно, его исследование это подтверждает», – рассказал он.
Кроме того, Гусев в беседе с НСН призвал не изымать десятый номер – номер Марадоны – из футбола, чтобы не убивать мечту начинающих игроков.
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