Гусев рассказал, как безопаснее проводить концерты в пандемию

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН поделился исследованием о безопасности на концертах в пандемию.

«Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге закрыли после концерта рэпера Басты, на котором, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, были нарушены противоэпидемиологические нормы.

Спортивный комментатор Виктор Гусев в интервью НСН поделился исследованием о безопасности на концертах в пандемию от своего друга – музыканта Иэна Андерсона.

Павел Гусев обвинил Роспотребнадзор в превышении полномочий

«Связывался я на эту тему с моим другом, лидером британской группы «Jethro Tull» Иэном Андерсоном. Сейчас времени много, концерты отменены, поэтому он провел исследование, разговаривал с врачами, и считает, что сейчас, в этих условиях, нельзя в закрытых помещениях проводить концерты. Так как даже капельки слюны, которые могут полететь от исполнителя в первые ряды, очень опасны. Но с другой стороны, Иэн Андерсон сказал, что на открытых аренах все проводить можно, его исследование это подтверждает», – рассказал он.

Кроме того, Гусев в беседе с НСН призвал не изымать десятый номер – номер Марадоны – из футбола, чтобы не убивать мечту начинающих игроков.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: НАШЕ Радио
ТЕГИ:БастаКонцертВиктор Гусев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры