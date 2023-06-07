В Москве около трех тысяч пар поженились на выездных локациях с начала года
Свыше 26 тысяч пар заключили брак в Москве с начала 2023 года, из них около трех тысяч поженились на выездных локациях. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что свыше восьми тысяч пар уже запланировали торжество на необычных площадках до конца этого года. По ее словам, среди москвичей продолжается тренд на «красивые» даты. Так, в этом году популярны даты с числом 23 – это 23.02.23, 23.03.23, 23.04.2023. Ракова указала, что в феврале и марте в эти даты было заключено 400 и 700 браков соответственно.
Таким образом, особняк «Роял», башня Око ресторан «Birds, гостиница «Националь», особняк Спиридонова, а также современное многофункциональное пространство Якиманка Холл входят в топ-5 выездных площадок в этом году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru