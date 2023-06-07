В Москве около трех тысяч пар поженились на выездных локациях с начала года

Свыше 26 тысяч пар заключили брак в Москве с начала 2023 года, из них около трех тысяч поженились на выездных локациях. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Она отметила, что свыше восьми тысяч пар уже запланировали торжество на необычных площадках до конца этого года. По ее словам, среди москвичей продолжается тренд на «красивые» даты. Так, в этом году популярны даты с числом 23 – это 23.02.23, 23.03.23, 23.04.2023. Ракова указала, что в феврале и марте в эти даты было заключено 400 и 700 браков соответственно.

Таким образом, особняк «Роял», башня Око ресторан «Birds, гостиница «Националь», особняк Спиридонова, а также современное многофункциональное пространство Якиманка Холл входят в топ-5 выездных площадок в этом году.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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