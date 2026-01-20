Президент Финляндии назвал способ решить с Трампом вопрос Гренландии
20 января 202615:00
Решить вопрос с Гренландией мог бы помочь поход с американским лидером Дональдом Трампом в сауну. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
В интервью The Washington Post он пошутил, что иногда полезно «сбавить темп и хорошенько попариться», после чего «найти хорошее решение».
«От «гольф-дипломатии» к «сауна-дипломатии». Почему бы и нет», - заключил финский лидер.
Ранее Трамп заявил, что Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США и всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
