Президент Финляндии назвал способ решить с Трампом вопрос Гренландии

Решить вопрос с Гренландией мог бы помочь поход с американским лидером Дональдом Трампом в сауну. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В интервью The Washington Post он пошутил, что иногда полезно «сбавить темп и хорошенько попариться», после чего «найти хорошее решение».

«От «гольф-дипломатии» к «сауна-дипломатии». Почему бы и нет», - заключил финский лидер.

Ранее Трамп заявил, что Гренландия имеет первостепенное значение для безопасности США и всего мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Ebrahim Noroozi / AP / TASS
