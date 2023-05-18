Соцопрос: Москвичи готовы потратить на свадьбу до миллиона рублей
Большинство россиян (32%) заявили, что готовы потратить на свадьбу не более 300 тысяч рублей. Это выяснилось в ходе соцопроса, который провёл сервис свадебных приглашений WeddingPost.
Чуть меньше респондентов (30%) не против устроить себе свадьбу на сумму до 500 тысяч рублей, а ещё 16% готовы выложить до 700 тысяч рублей.
Устроить свадебный праздник за миллион не против 9% опрошенных, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и Сочи. А ещё 3% ради свадьбы запросто расстанутся с суммой более миллиона рублей.
Ранее дизайнер Рабия Халилли заявила, что в настоящее время свадебное платье может быть телесного или нюдового цвета - они стали такими же свадебными, как и оттенки молочного и сливочного, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru