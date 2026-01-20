Электронный аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся
Электронный аукцион по продаже группы Домодедово признан несостоявшимся. Об этом пишет РИА Новости.
На торги были выставлены 100% акций компании-владельца ООО «ДМЕ Холдинг». Как напоминает RT, их стартовая цена составила 132,3 млрд рублей.
Отмечается, что на единый лот была подана лишь одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, однако комиссия указал на то, что были поданы не все необходимые документы и не допустила его к торгам.
«Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником», - говорится в сообщении.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил «Радиоточке НСН», что аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» ничего хорошего ему не сулит, так как новое руководство может его просто загубить.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Президент Финляндии назвал способ решить с Трампом вопрос Гренландии
- Электронный аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся
- Россиянам рассказали, как не нарваться на акул в Египте
- Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено
- Премиум за 100 тысяч рублей: Почему россияне сметают туры в Египет
- Песков: Власти не видят причин для опасений по поводу инфляции в России
- Россиянам назвали продукты, повышающие риск развития онкологии
- Редкая случайность? В отрасли удивились недоплатам в «Аэрофлоте»
- Песков заявил о сожалении в связи с началом Молдавией процедуры выхода из СНГ
- Лавров: США не освободили россиян, захваченных на танкере «Маринера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru