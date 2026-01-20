Электронный аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

На торги были выставлены 100% акций компании-владельца ООО «ДМЕ Холдинг». Как напоминает RT, их стартовая цена составила 132,3 млрд рублей.

Отмечается, что на единый лот была подана лишь одна заявка от индивидуального предпринимателя Евгения Богатого, однако комиссия указал на то, что были поданы не все необходимые документы и не допустила его к торгам.

«Не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником», - говорится в сообщении.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев заявил «Радиоточке НСН», что аукцион по продаже аэропорта «Домодедово» ничего хорошего ему не сулит, так как новое руководство может его просто загубить.

