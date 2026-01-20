Выступление Зеленского на форуме в Давосе отменено
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает RT.
Отмечается, что лидер Украины принял решение остаться в стране для координации восстановления энергетики после ночной атаки.
«Сейчас все украинские чиновники, на всех уровнях, каждый ответственный... все должны работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию», — указал Зеленский.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп не намерен проводить встречу с Зеленским в Давосе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
