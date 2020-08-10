В Москве около 60% пациентов с коронавирусом болеют бессимптомно
Около 60% заболевших коронавирусом в Москве болеют бессимптомно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы видим, что количество бессимптомных больных достaточно большое - около 60%. Это знaчительно больше, чем по другим регионaм, в связи с тем, что в Москве оргaнизовaн большой объем тестировaния, в том числе и по свободной зaписи, и по ПЦР, и по ИФA-тестaм», - рaсскaзaл Собянин нa зaседaнии президиумa координaционного советa по борьбе с коронaвирусом.
Он добавил, что большую выявляемость дает свободная запись на тестирование.
Ранее сообщалось, что а России за прошедшие сутки зафиксированы 5189 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в 84 регионах. Всего инфицированных россиян 887 536. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом. В Москве за сутки вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19 ещё 898 пациентов, пишет RT.
Немногим более чем у четверти пациентов болезнь протекает бессимптомно - у 26,6% человек.
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