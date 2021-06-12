В Москве ограничения не повлияют на работу театров, музеев и кино
В Москве на фоне введения новых ограничений из-за роста пандемии коронавируса не будут закрывать учреждения культуры. Кино и театры, а также музеи продолжат работу с учетом мер безопасности, сообщает оперативный штаб по Москве.
«Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности (ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать», - сообщают власти.
Напомним, с конца января учреждения культуры работают в Москве с 50-процентным заполнением залов.
Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 по 19 июня продляет в столице нерабочие дни. Соответствующий указ уже подписан, сообщил градоначальник сообщил в своем блоге. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru