В Москве ограничения не повлияют на работу театров, музеев и кино

«Учреждения культуры, в которых есть возможность в полной мере соблюдать меры безопасности (ограничения по рассадке в 50% от заполняемости залов, масочный режим и т.д.), будут работать», - сообщают власти.

Напомним, с конца января учреждения культуры работают в Москве с 50-процентным заполнением залов.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 15 по 19 июня продляет в столице нерабочие дни. Соответствующий указ уже подписан, сообщил градоначальник сообщил в своем блоге. Снова с 23.00 до 6.00 бары, кафе и ночные клубы будут работать только на выдачу заказов и доставку и не смогут принимать посетителей.

