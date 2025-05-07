В Москве ограничат работу такси, каршеринга и аренды самокатов и велосипедов

Отмечается, что в это время на ряде улиц запретят парковку и закроют подземные пешеходные переходы из-за проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Департамент посоветовал москвичам воспользоваться метро и другим общественным транспортом.

На данный момент известно, что новые меры коснутся Садового кольца, улицы Новый Арбат, Таганской площади и Волгоградского проспекта.

Ранее система быстрых платежей предупредила о проблемах в работе с 7 по 9 мая из-за ограничений связи в Москве, напоминает НСН.

