В Москве ограничат работу такси, каршеринга и аренды самокатов и велосипедов

Во время праздничных дней с 7 по 9 мая в столице будет ограничена работа такси и каршеринга, а также сервисов по аренде электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщили в дептрансе Москвы.

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Отмечается, что в это время на ряде улиц запретят парковку и закроют подземные пешеходные переходы из-за проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Департамент посоветовал москвичам воспользоваться метро и другим общественным транспортом.

На данный момент известно, что новые меры коснутся Садового кольца, улицы Новый Арбат, Таганской площади и Волгоградского проспекта.

Ранее система быстрых платежей предупредила о проблемах в работе с 7 по 9 мая из-за ограничений связи в Москве, напоминает НСН.

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Фото: mos.ru
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