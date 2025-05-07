Система быстрых платежей предупредила о проблемах в работе с 7 по 9 мая

Клиенты Системы быстрых платежей в Москве и области с 7 по 9 мая могут испытывать трудности с оплатой и переводами, предупредил сервис. Там объяснили проблемы возможными ограничениями доступа в интернет в столичном регионе.

Ранее Сбербанк уведомил, что клиенты в столице и Подмосковье могут столкнуться с трудностями при использовании банковского приложения из-за перебоев в работе мобильного интернета. Для совершения операций банк рекомендует подключиться к сети Wi-Fi или попробовать войти в приложение позже.