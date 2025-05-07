Система быстрых платежей предупредила о проблемах в работе с 7 по 9 мая
Клиенты Системы быстрых платежей в Москве и области с 7 по 9 мая могут испытывать трудности с оплатой и переводами, предупредил сервис. Там объяснили проблемы возможными ограничениями доступа в интернет в столичном регионе.
Ранее Сбербанк уведомил, что клиенты в столице и Подмосковье могут столкнуться с трудностями при использовании банковского приложения из-за перебоев в работе мобильного интернета. Для совершения операций банк рекомендует подключиться к сети Wi-Fi или попробовать войти в приложение позже.
Жалобы на отключение мобильного интернета и связи у всех основных сотовых операторов начали поступать ещё в понедельник, 5 мая. Большая часть сообщений поступила из Москвы, но сбои также наблюдались в Московской, Калужской, Ивановской, Нижегородской областях, Северной Осетии и Санкт-Петербурге.
С утра 7 мая поступают аналогичные жалобы. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разъяснила 6 мая, что временные ограничения работы интернета введены в рамках мер безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», такие меры будут действовать с 7 по 9 мая, включительно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru