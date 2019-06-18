В Москве одновременно действуют два уровня погодной опасности

В Москве и области во вторник, 18 июня, будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Гидрометцентре России. Метеорологи пояснили, что эти меря связаны с высоким риском возникновения пожаров. Кроме того, в столичном регионе вводится «желтый» уровень — в связи с ожидающейся грозой и сильным ветром.

По словам синоптиков, в течение дня 18 июня в мегаполисе возможны дожди, а в отдельных районах столицы прогремят грозы. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Столичным автомобилистам рекомендуют не оставлять машины под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.