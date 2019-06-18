Общество

В Москве одновременно действуют два уровня погодной опасности

18 июня13:43

В Москве и области во вторник, 18 июня, будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности. Как пишут «Известия», об этом сообщили в Гидрометцентре России. Метеорологи пояснили, что эти меря связаны с высоким риском возникновения пожаров. Кроме того, в столичном регионе вводится «желтый» уровень — в связи с ожидающейся грозой и сильным ветром.

По словам синоптиков, в течение дня 18 июня в мегаполисе возможны дожди, а в отдельных районах столицы прогремят грозы. Осадки будут сопровождаться шквалистым ветром, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Столичным автомобилистам рекомендуют не оставлять машины под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.

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Ранее НСН писала, что главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн заявил, что алкогольные напитки в жаркую погоду опасны здоровья. По его словам, употребление мохито, джин-тоника и других прохладительных напитков вовсе не освежает. Содержащийся в них спирт обладает токсическим действием, он изменяет тонус сосудов, в том числе находящихся близко к коже, и нарушает терморегуляцию. В связи с этим высок риск получения теплового удара. Специалист отметил, что вскоре после употребления подобных коктейлей человек начнет ощущать дурноту, слабость и вялость.

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