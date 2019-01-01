Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся летнее тепло

По-летнему теплая погода вернется в столичный регион на будущей неделе. Как сообщает Гидрометцентр России, воздух будет прогреваться до 23-28 градусов. По уточнённой информации метеорологов, сегодня к вечеру дожди усилятся и продолжатся предстоящей ночью. Завтра также возможны кратковременные дожди.

Как отмечает АГН Москва, в воскресенье, 16 июня будет уже преимущественно без осадков, температура воздуха от 22 до 24 градусов. Солнечно, без дождя будет и в понедельник - столбики термометров покажут плюс 23-25. Во вторник и уже в следующие выходные, 22 и 23 июня не исключены кратковременные дожди.

