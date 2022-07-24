В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил 24 июля в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

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«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сообщили синоптики.

Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов действует с 12:00 до 18:00.

В начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов погода приобретет неустойчивый характер, пройдут локальные кратковременный дожди с грозами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖараПогода В Москве
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