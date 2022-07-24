В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
24 июля 202206:23
Гидрометцентр объявил 24 июля в Москве «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.
«Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна», — сообщили синоптики.
Предупреждение о сильной жаре до 30-32 градусов действует с 12:00 до 18:00.
В начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов погода приобретет неустойчивый характер, пройдут локальные кратковременный дожди с грозами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 953 / сут.
Умерли
382 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 803 / сут.
- В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности
- Стало известно о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе
- В Сочи из-за непогоды перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
- Стало известно о попытках Disney и Sony вернуться в Россию
- Русский музыкант SHAMAN за сутки порвал YouTube
- Роспотребнадзор не зафиксировал в РФ новые случаи оспы обезьян
- В Минобороны Турции опровергли причастность РФ к обстрелам Одессы
- Бывший офицер США назвал три победы России над Западом
- ВОЗ: Вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией
- Эрдоган пообещал начать вывоз зерна по Черному морю в ближайшее время
23 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru