В Сочи из-за непогоды перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148

В Сочи из-за дождей перекрыто движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148, сообщает пресс-служба упрдор «Черноморье».

В Майкопе ввели режим ЧС из-за последствий непогоды

В городе действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. В городе уже подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148 из-за обильного дождя.

Дорожники ликвидируют последствия непогоды.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ПогодаСочи
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