В Сочи из-за непогоды перекрыли движение на участке федеральной трассы А-148
24 июля 202201:58
В Сочи из-за дождей перекрыто движение автомобилей на одном из участков федеральной трассы А-148, сообщает пресс-служба упрдор «Черноморье».
В городе действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, град, выход рек из берегов и смерчи над морем. В городе уже подтоплены 23 придомовые территории, пять жилых домов. Перекрыто движение на участке между 7 и 8 тоннелями на А-148 из-за обильного дождя.
Дорожники ликвидируют последствия непогоды.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru