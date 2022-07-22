В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Как отмечается, жаркую погоду в выходные обеспечит антициклон, который движется с запада. В начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов погода приобретет неустойчивый характер, пройдут локальные кратковременный дожди с грозами.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что жара из Западной Европы в Россию не придет.



