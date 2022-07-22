В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
В Москве в субботу, 23 июля, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой температуры, сообщает Гидрометцентр России.
По прогнозу синоптиков, столбики термометров поднимутся в столице до отметки +32 градуса. Предупреждение будет действовать с 12.00 до 18.00.
Как отмечается, жаркую погоду в выходные обеспечит антициклон, который движется с запада. В начале следующей недели из-за близости фронтальных разделов погода приобретет неустойчивый характер, пройдут локальные кратковременный дожди с грозами.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что жара из Западной Европы в Россию не придет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru