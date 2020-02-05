В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
В столичном регионе из-за ветра и гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Как пишет РИА Новости, в Гидрометцентре отметили, что в Москве и Подмосковье предупреждение о ветре действует с 9:00 6 февраля до 21:00 часа 6 февраля. Предупреждение о гололедице действует до 6:00 часов 7 февраля, отмечает Газета.ру.
Ранее сообщалось, что в среду, 5 февраля, столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. Впервые за всю зиму температура днем опустится до -5 градусов, по области – до -10-ти, сообщают «Метеоновости».
Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что российскую столицу ждут сильные холода в ближайшие дни, температура воздуха в городе опустится до минус 15 градусов.
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