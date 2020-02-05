В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

Ранее сообщалось, что в среду, 5 февраля, столичный регион окажется под влиянием промежуточного гребня антициклона. Впервые за всю зиму температура днем опустится до -5 градусов, по области – до -10-ти, сообщают «Метеоновости».

Между тем, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что российскую столицу ждут сильные холода в ближайшие дни, температура воздуха в городе опустится до минус 15 градусов.