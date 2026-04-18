В Москве объявили желтый уровень опасности из-за непогоды
В Москве и Подмосковье более чем на сутки объявили желтый уровень погодной опасности из-за риска гололедицы на дорогах, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.
Уточняется, что желтый уровень будет действовать с 00:00 воскресенья, 19 апреля, до 09:00 понедельника, 20 апреля.
Заморозки пришли в столицу утром 18 апреля. Причиной стал высокий циклон, который задержится над центром Европейской России на пять дней.
При этом главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала НСН, что в начале следующей недели ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля, а усиленный ветер и дождь вперемешку со снегом создаст ощущение мартовской погоды, однако сугробов не будет.
