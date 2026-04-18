Умерла французская актриса Натали Бай
18 апреля 202618:36
В возрасте 77 лет умерла французская актриса, четырехкратная лауреатка кинопремии «Сезар» Натали Бай. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на членов семьи.
Как рассказали родственники, артистка страдала от деменции. Бай умерла в своем доме в Париже 17 апреля.
Актриса дебютировала в кино в 24 года. На ее счету более 100 работ, включая роль матери главного героя в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь».
Последний проект с участием Бай – фильм «Аббатство Даунтон: Новая эра» Саймона Кертиса.
Горячие новости
- Зеленский: В результате стрельбы в Киеве погибли пять человек
- Умерла французская актриса Натали Бай
- Жительница Брянской области погибла после попадания дрона ВСУ в автобус
- В Дагестане построят новые дома для жителей поселка Мамедкала
- В Москве объявили желтый уровень опасности из-за непогоды
- СМИ: Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии
- Российский дзюдоист Арбузов выиграл чемпионат Европы
- Камоцкий одержал победу на турнире по пощечинам Power Slap 19
- Вопреки договоренностям? Иран возобновил военный режим контроля над Ормузским проливом
- Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье выросло до двух