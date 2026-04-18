Умерла французская актриса Натали Бай

В возрасте 77 лет умерла французская актриса, четырехкратная лауреатка кинопремии «Сезар» Натали Бай. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на членов семьи.

Как рассказали родственники, артистка страдала от деменции. Бай умерла в своем доме в Париже 17 апреля.

Актриса дебютировала в кино в 24 года. На ее счету более 100 работ, включая роль матери главного героя в фильме Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь».

Последний проект с участием Бай – фильм «Аббатство Даунтон: Новая эра» Саймона Кертиса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьАктриса

Горячие новости

Все новости

партнеры