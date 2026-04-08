В первой половине мая в европейскую часть России вернуться так называемые «черемуховые» холода, пишет РИА Новости со ссылкой на доцента Нижегородского государственного университета, фенолога (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаила Любова. По его словам, после майских заморозков будет еще волна похолодания, но менее интенсивная. Однако Позднякова отметила, что в начале апреля делать подобные прогнозы преждевременно.

«Стояла теплая погода, и черемуха где-то уже распустила листья. Если вторая половина апреле будет с высокой температурой, черемуха может распуститься. Поэтому давайте не будем говорить о "черемуховых" холодах. У нас бывают возвраты холодов в мае, иногда говорят "черемуховые холода", "дубовые" холода и так далее. Это такой народный фольклор. Пока что никаких прогнозов на май нет, тем более не очень корректно говорить о том, когда случатся волны холода и тепла. Сейчас есть модели, методики, которые могут рассчитать погоду на три месяца вперед. Однако они сегодня рассчитали погоду, завтра будут рассчитывать на этот же период, и получится совершенно другая погода. Устойчивые прогнозы, которые не зря являются официальными, рассчитаны на 5-7 дней. Вероятность осуществления всех остальных прогнозов незначительна, иногда составляет всего 30%. Это все равно, что бабушка сказала», - сказала она.

Как добавила собеседница НСН, «черемуховые» холода – довольно условное определение, пришедшее из народных примет.

«"Черемуховые" холода в мае действительно бывают. Однако вообще климат у нас стал теплеть. Черемуха зацветает все раньше и раньше. Когда я была школьницей, черемуха цвела в 20-х числах мая, сейчас это происходит значительно раньше. Возможно, каждый следующий май будет теплее предыдущего. Период цветения черемухи может сместиться и не приходить на те климатические волны холода, которые были прослежены за последние 50 лет», - объяснила Позднякова.

