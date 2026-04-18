В Дагестане построят новые дома для жителей поселка Мамедкала

В Дагестане определили первые участки под строительство домов для жителей поселка Мамедкала в Дербентском районе региона, которые лишились жилья из-за паводка, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

По его словам, наибольшие повреждения получили дома, расположенные на улицах Заречная, Канделаки, Вокзальная и Красноармейская. Для строительства новых объектов выделили три участка площадью десять, девять и пять гектаров. Они расположены в пределах населенного пункта.

На данный момент прорабатываются юридические вопросы. Также продолжается работа в других районах, которые пострадали от паводка.

Ранее сообщалось, что в четырех населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными 129 жилых домов, 144 приусадебных участка и 6 участков автомобильных дорог, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
