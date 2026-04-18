Зеленский: В результате стрельбы в Киеве погибли пять человек

Вооруженный мужчина застрелил пять человек в Голосеевском районе Киева, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Также известно о 10 пострадавших, включая ребенка. На данный момент они госпитализированы. Обстоятельства инцидента выясняются.

Преступник взял заложников, укрылся в супермаркете «Велмарт» и оказал сопротивление полицейским.

Как уточнил МВД Украины Игорь Клименко, стрелявшего ликвидировали при задержании. Заложники спасены.

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
