Зеленский: В результате стрельбы в Киеве погибли пять человек
18 апреля 202618:51
Вооруженный мужчина застрелил пять человек в Голосеевском районе Киева, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.
Также известно о 10 пострадавших, включая ребенка. На данный момент они госпитализированы. Обстоятельства инцидента выясняются.
Преступник взял заложников, укрылся в супермаркете «Велмарт» и оказал сопротивление полицейским.
Как уточнил МВД Украины Игорь Клименко, стрелявшего ликвидировали при задержании. Заложники спасены.
