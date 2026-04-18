Жительница Брянской области погибла после попадания дрона ВСУ в автобус
18 апреля 202618:20
Одна женщина погибла и еще одна пострадала в результате атаки FPV-дрона ВСУ на пассажирский автобус в селе Чернооково Климовского района Брянской области. Об этом сообщил на платформе Мах губернатор региона Александр Богомаз.
Он также уточнил, что пострадавшую уже доставили в больницу для оказания помощи.
В результате атаки поврежден автобус Климовского АТП. На месте продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что за сутки российские средства ПВО сбили 568 беспилотников ВСУ самолетного типа, передает «Радиоточка НСН».
