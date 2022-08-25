В Москве обвиняемую в получении секретных данных россиянку объявили в розыск

Россиянка, обвиняемая в незаконном получении гостайны, объявлена в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Мещанского суда Москвы.

Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявят в розыск

Речь идет о россиянке Светлане Тимофеевой. Суд заочно инициировал ее арест сроком на два месяца с момента ее задержания.

Других подробностей не приводится.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:МоскваСуд
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