Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявят в розыск
Гражданку Украины, предполагаемую исполнительницу убийства Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Ранее сегодня ФСБ заявила о раскрытии убийства политолога, журналистки Дарьи Дугиной. ФСБ считает, что преступление было организовано украинскими спецслужбами. Какими именно не называется. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк, приехавшую в Россию с дочерью в июле. После убийства она якобы уехала в Эстонию.
Дарья Дугина (Платонова) — дочь известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Ее автомобиль взорвался вечером в субботу в Подмосковье. Женщина ехала на нем после фестиваля «Традиция», в котором участвовала вместе с отцом. Дугины собирались вместе поехать в Москву, однако отец в последний момент решил поехать отдельно.
СКР возбудил дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Следствие считает убийство заказным.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявлял о непричастности Киева к подрыву автомобиля Дугиной.
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