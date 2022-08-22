Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявят в розыск

Гражданку Украины, предполагаемую исполнительницу убийства Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сегодня ФСБ заявила о раскрытии убийства политолога, журналистки Дарьи Дугиной. ФСБ считает, что преступление было организовано украинскими спецслужбами. Какими именно не называется. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк, приехавшую в Россию с дочерью в июле. После убийства она якобы уехала в Эстонию.