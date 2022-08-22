Предполагаемую убийцу Дарьи Дугиной объявят в розыск

Гражданку Украины, предполагаемую исполнительницу убийства Дарьи Дугиной, объявят в розыск с целью выдачи России. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сегодня ФСБ заявила о раскрытии убийства политолога, журналистки Дарьи Дугиной. ФСБ считает, что преступление было организовано украинскими спецслужбами. Какими именно не называется. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк, приехавшую в Россию с дочерью в июле. После убийства она якобы уехала в Эстонию.

Дугин рассказал об угрозах с Украины ему и дочери

Дарья Дугина (Платонова) — дочь известного политолога и общественного деятеля Александра Дугина. Ее автомобиль взорвался вечером в субботу в Подмосковье. Женщина ехала на нем после фестиваля «Традиция», в котором участвовала вместе с отцом. Дугины собирались вместе поехать в Москву, однако отец в последний момент решил поехать отдельно.

СКР возбудил дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Следствие считает убийство заказным.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявлял о непричастности Киева к подрыву автомобиля Дугиной.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваУбийство
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