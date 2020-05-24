В Москве обновлён минимум по новым случаям COVID-19 с начала мая

Суточный показатель прироста числа новых заболевших, таким образом, оказался минимальным с начала мая. Меньше случаев заражения COVID-19 за сутки в Москве последний раз фиксировали 29 апреля (2220).

По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, вылечились ещё 2427 пациентов, скончались 59 человек.

В столице продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции. На следующей неделе, как ожидается, в городе частично возобновят работу МФЦ и каршеринг.

