В Москве обновлён минимум по новым случаям COVID-19 с начала мая
В Москве за прошедшие сутки выявлено 2516 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщил в воскресенье, 24 мая, столичный штаб по борьбе с эпидемией. Таким образом, в столице всего 163913 подтверждённых случаев заражения.
Суточный показатель прироста числа новых заболевших, таким образом, оказался минимальным с начала мая. Меньше случаев заражения COVID-19 за сутки в Москве последний раз фиксировали 29 апреля (2220).
По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, вылечились ещё 2427 пациентов, скончались 59 человек.
В столице продолжает действовать всеобщий режим самоизоляции. На следующей неделе, как ожидается, в городе частично возобновят работу МФЦ и каршеринг.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
344 тыс.+8 599 / сут.
Умерли
3 541+153 / сут.
Выздоровели
113 тыс.+5 363 / сут.
- Актриса Алёна Бабенко заразилась коронавирусом
- ВЦИОМ и посольство РФ ответили Bloomberg по поводу рейтинга Путина
- Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
- Онищенко назвал сроки начала промышленного производства вакцины от COVID-19
- В Москве обновлён минимум по новым случаям COVID-19 с начала мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru