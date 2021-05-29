В Москве новый железнодорожный вокзал «Восточный» начал принимать поезда
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозёров открыли в столице новый железнодорожный вокзал «Восточный». К нему будут прибывать поезда дальнего следования. Открытие нового вокзала в столице произошло впервые за сто лет, отмечает РИА Новости.
«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», - цитирует Собянина РИА Новости.
По словам мэра Москвы, новый транспортный узел также позволит разгрузить центр Москвы, а именно и один из самых перегруженных на Каланчёвско-Курском направлении участок.
Белозёров отметил значимость открытия нового вокзала в Москве для железных дорог в России в целом. Гендиректор РЖД подчеркнул комфорт сооружения и доступность его инфраструктуры для маломобильных граждан, рассказал о «новых возможностях бесконтактного использования всех элементов» и даже специальных приспособлениях для ароматизации воздуха, сообщает RT.
Напомним, проходку пяти километров осталось завершить на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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