В Москве новый железнодорожный вокзал «Восточный» начал принимать поезда

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозёров открыли в столице новый железнодорожный вокзал «Восточный». К нему будут прибывать поезда дальнего следования. Открытие нового вокзала в столице произошло впервые за сто лет, отмечает РИА Новости.

«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», - цитирует Собянина РИА Новости.