В Москве новый железнодорожный вокзал «Восточный» начал принимать поезда

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозёров открыли в столице новый железнодорожный вокзал «Восточный». К нему будут прибывать поезда дальнего следования. Открытие нового вокзала в столице произошло впервые за сто лет, отмечает РИА Новости.

«Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», - цитирует Собянина РИА Новости.

Новый вокзал «Восточный» откроется в Москве

По словам мэра Москвы, новый транспортный узел также позволит разгрузить центр Москвы, а именно и один из самых перегруженных на Каланчёвско-Курском направлении участок.

Белозёров отметил значимость открытия нового вокзала в Москве для железных дорог в России в целом. Гендиректор РЖД подчеркнул комфорт сооружения и доступность его инфраструктуры для маломобильных граждан, рассказал о «новых возможностях бесконтактного использования всех элементов» и даже специальных приспособлениях для ароматизации воздуха, сообщает RT.

Напомним, проходку пяти километров осталось завершить на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СобянинМоскваВокзалыПоезд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры