Новый вокзал «Восточный» откроется в Москве
Новый железнодорожный вокзал «Восточный» открывается в Москве в субботу, сообщает РИА Новости.
«Восточный», который станет десятым среди вокзалов столицы, войдет в транспортно-пересадочный узел «Черкизово», объединяющий поезда дальнего следования, МЦК, метро и наземный транспорт города.
Новый вокзал разгрузит Курский и сможет принимать 27 пар поездов дальнего следования. В частности, на «Восточный» будут прибывать поезда «Стриж» и «Ласточка» в направлении на Нижний Новгород и Иваново.
Также «Восточный» будет принимать транзитные поезда из столицы на юг России, в том числе в Анапу, Адлер, Ейск, Кисловодск. Кроме того, на новом вокзале откроются направления в Белгород, Тулу, Волгоград, Челябинск и другие города страны.
Как уточнили в РЖД, для поездов дальнего следования задействуют третье главное кольцо МЦК, благодаря чему удастся сохранить без изменений график движения поездов по кольцу.
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