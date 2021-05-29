Новый вокзал «Восточный» откроется в Москве

Новый железнодорожный вокзал «Восточный» открывается в Москве в субботу, сообщает РИА Новости.

«Восточный», который станет десятым среди вокзалов столицы, войдет в транспортно-пересадочный узел «Черкизово», объединяющий поезда дальнего следования, МЦК, метро и наземный транспорт города.

Новый вокзал разгрузит Курский и сможет принимать 27 пар поездов дальнего следования. В частности, на «Восточный» будут прибывать поезда «Стриж» и «Ласточка» в направлении на Нижний Новгород и Иваново.

Также «Восточный» будет принимать транзитные поезда из столицы на юг России, в том числе в Анапу, Адлер, Ейск, Кисловодск. Кроме того, на новом вокзале откроются направления в Белгород, Тулу, Волгоград, Челябинск и другие города страны.

Как уточнили в РЖД, для поездов дальнего следования задействуют третье главное кольцо МЦК, благодаря чему удастся сохранить без изменений график движения поездов по кольцу.

