Пять километров тоннелей осталось достроить на Большой кольцевой линии метро
Проходку пяти километров осталось завершить на Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, уже завершена тоннелепроходка между станциями на северо-восточном, западном, юго-западном и южном участках БКЛ. Проходка тоннелей нового кольца выполнена на 95%, а общая строительная готовность составляет 74%.
Бочкарев отметил, что работа продолжается на восточном участке, предстоит завершить строительство соединительных веток в электродепо «Замоскворецкое» и «Аминьевское», где будут обслуживаться поезда.
Проходка на БКЛ ведется традиционными 6-метровыми щитами и 10-метровыми щитами-гигантами. При помощи последних строятся двухпутные участки тоннелей, рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов. В частности тоннель между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» строит щит-гигант «Лилия».
О завершении проходки последнего тоннеля юго-западного участка БКЛ ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что все станции на участке – «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» – будут достроены в этом году. Это улучшит транспортное сообщение районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.
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