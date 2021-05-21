Пять километров тоннелей осталось достроить на Большой кольцевой линии метро

Бочкарев отметил, что работа продолжается на восточном участке, предстоит завершить строительство соединительных веток в электродепо «Замоскворецкое» и «Аминьевское», где будут обслуживаться поезда.

Проходка на БКЛ ведется традиционными 6-метровыми щитами и 10-метровыми щитами-гигантами. При помощи последних строятся двухпутные участки тоннелей, рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов. В частности тоннель между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» строит щит-гигант «Лилия».

О завершении проходки последнего тоннеля юго-западного участка БКЛ ранее заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что все станции на участке – «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» – будут достроены в этом году. Это улучшит транспортное сообщение районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

