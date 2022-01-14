В Москве неблагоприятные погодные условия сохранятся в субботу

Росгидромет сообщил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве в субботу, передает «Интерфакс».

Будет стоять облачная погода с небольшим снегом. В организации предупредили о гололедице. Сила ветра прогнозируется до 18 м/с.







