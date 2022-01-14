В Москве неблагоприятные погодные условия сохранятся в субботу
14 января 202222:59
Росгидромет сообщил, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в Москве в субботу, передает «Интерфакс».
Будет стоять облачная погода с небольшим снегом. В организации предупредили о гололедице. Сила ветра прогнозируется до 18 м/с.
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14 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru