В Москве не исключили введения новых мер при росте заражений COVID-19
Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков не исключил возможности введения дополнительных ограничительных мер при росте заражений COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", пишет РИА Новости.
По словам Данчикова, в настоящее время статистика по заражениям не является оптимистичной. Он подчеркнул, что смягчение режима самоизоляции зависит от соблюдения ограничительных мер москвичами.
Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при сохранении темпов прироста заражений COVID-19 места в больницах закончатся через 3-4 недели. За последние сутки, по данным оперштаба, в РФ подтверждено 5236 новых случаев коронавируса.
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