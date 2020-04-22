В Москве не исключили введения новых мер при росте заражений COVID-19

Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков не исключил возможности введения дополнительных ограничительных мер при росте заражений COVID-19. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", пишет РИА Новости.

По словам Данчикова, в настоящее время статистика по заражениям не является оптимистичной. Он подчеркнул, что смягчение режима самоизоляции зависит от соблюдения ограничительных мер москвичами.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что при сохранении темпов прироста заражений COVID-19 места в больницах закончатся через 3-4 недели. За последние сутки, по данным оперштаба, в РФ подтверждено 5236 новых случаев коронавируса.

