Собянин заявил, что места в больницах закончатся через 3-4 недели

По словам Собянина, такой прогноз ожидается при сохранении темпов прироста числа зараженных. Он отметил, что коечный фонд страны составляет 80 тысяч мест, из которых 25 тысяч без учета столицы на сегодня заняты.

В связи с этим Собянин призвал увеличить в два раза число мест для пациентов с COVID-19 в ряде регионов РФ. Мэр столицы добавил, что несмотря на ежесуточный прирост в несколько тысяч по России, рост заражений носит управляемый характер.











