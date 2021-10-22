В Москве не будут вводить QR-коды в транспорте

По его словам, в дни ноябрьского локдауна метро и другой общественный транспорт будут работать.

«Опять же с учетом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения», - добавил Немерюк.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг перспективу закрытия в столице общественного транспорта, признав, что там происходит большинство заражений.

«Где больше всего заражаются? В транспорте и дома от своих близких. Это два узких места. Это не только у нас, а и за рубежом. Но если закрыть транспорт, город полностью встанет. У нас все имеют личный транспорт? Как добраться до поликлиники, особенно пожилым людям? Социальных такси мало. Шаговая доступность в магазины также далеко не у всех», - сказал Малышев.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса.

На протяжении мини-локдауна прекратят работу организации сфер торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. При этом в музеи и театры можно будет попасть по QR-кодам. Продажа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости продолжится в обычном режиме.



