В Москве назвали самые опасные округа города

Больше всего преступлений с начала года произошло в центре столицы, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры.

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Из 10 000 преступлений, совершенных в январе, 1531 произошло в Центральном административном округе. При этом в прошлом году аналогичный показатель был ниже на 0,8 процента.

На втором месте оказался юг столицы. В Южном административном округе было зафиксировано 1147 преступлений.

Третье место досталось Восточному административному округу, где было совершено 1054 правонарушения.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваКриминал
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