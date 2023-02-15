В Москве назвали самые опасные округа города
Больше всего преступлений с начала года произошло в центре столицы, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу префектуры.
Из 10 000 преступлений, совершенных в январе, 1531 произошло в Центральном административном округе. При этом в прошлом году аналогичный показатель был ниже на 0,8 процента.
На втором месте оказался юг столицы. В Южном административном округе было зафиксировано 1147 преступлений.
Третье место досталось Восточному административному округу, где было совершено 1054 правонарушения.
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