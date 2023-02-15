СМИ: ГИБДД начнет забирать машины у водителей-должников

По данным издания, инспекторы планируют проводить рейды вместе с представителями Федеральной службы судебных приставов. Сотрудники ГИБДД будут искать водителей, имеющих неоплаченные штрафы, долги по алиментам и другие задолженности на сумму от 10 тысяч рублей.

«Искать таких нарушителей на дорогах будут определенным образом. Информация от судебных приставов о должниках будет передаваться автоинспекторам, а те уже по номерам машин будут выискивать их в потоке. <...> Выяснить размер долга можно будет всего за несколько минут через специальную базу», — указывает PRIMPRESS.

Водителю, накопившему задолженности, предложат погасить долг на месте. Если автомобилист откажется сделать это, его транспорт могут изъять и отправить на специальную стоянку. Затем гражданин должен будет в течение десяти дней закрыть долги, в противном случае его авто могут продать на аукционе и таким образом покрыть все расходы.

