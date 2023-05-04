В Москве нарушилась работа сервисов GPS
4 мая 202320:05
Проблемы с отображением данных произошли у некоторых приложений в центре Москвы, передает РИА Новости.
В частности, проблемы с отображением данных появились в приложении «Яндекс. Навигатор». В компании сообщили, что трудности связаны со сбоями в работе GPS.
Информацию о проблемах подтвердили в «Ситидрайв». В компании посоветовали объезжать центр Москвы до 9 мая включительно.
Департамент транспорта столицы ранее предупреждал о возможных проблемах с навигацией и сервисами аренды автомобилей и самокатов в центре города, передает «Радиоточка НСН».
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4 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru