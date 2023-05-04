В Москве нарушилась работа сервисов GPS

В частности, проблемы с отображением данных появились в приложении «Яндекс. Навигатор». В компании сообщили, что трудности связаны со сбоями в работе GPS.

Информацию о проблемах подтвердили в «Ситидрайв». В компании посоветовали объезжать центр Москвы до 9 мая включительно.

Департамент транспорта столицы ранее предупреждал о возможных проблемах с навигацией и сервисами аренды автомобилей и самокатов в центре города, передает «Радиоточка НСН».

