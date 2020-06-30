В Москве начинаются плановые отключения горячей воды

В Москве с 1 июля начнутся плановые профилактические отключения горячей воды. Согласно регламенту, срок отклюения не должен составлять более 10 дней.

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За это время городские теплосети будут подготовлены к новому отопительному сезону.

В Москве, как и в большинстве регионов страны, с 1 июля повысятся тарифы ЖКХ. Больше всего подорожают электричество и вода, сообщает «Москва 24».

С 1 июля плановые отключения горячей воды начнутся и в Подмосковье. Отключения будут происходить до 31 августа на срок не более двух недель, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей.

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ФОТО: tookapic с сайта Pixabay
ТЕГИ:Вода
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