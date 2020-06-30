В Москве начинаются плановые отключения горячей воды
В Москве с 1 июля начнутся плановые профилактические отключения горячей воды. Согласно регламенту, срок отклюения не должен составлять более 10 дней.
За это время городские теплосети будут подготовлены к новому отопительному сезону.
В Москве, как и в большинстве регионов страны, с 1 июля повысятся тарифы ЖКХ. Больше всего подорожают электричество и вода, сообщает «Москва 24».
С 1 июля плановые отключения горячей воды начнутся и в Подмосковье. Отключения будут происходить до 31 августа на срок не более двух недель, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская заявила НСН, что это повышение приведёт к ещё большему росту неплатежей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- «Уничтожила Собчак»: Соловьёв провёл эфир с бывшей соведущей
- Украина не примет денежную компенсацию за Крым
- В Анапе погиб ребёнок, которого братья закопали в песок
- В окружении Трампа не подтвердили «связи» России с талибами
- Житель Подмосковья напал с вилкой на членов избирательной комиссии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru