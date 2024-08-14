В Москве начинается суд над Еленой Блиновской
В Москве в Савеловском суде 14 августа состоится предварительное заседание по уголовному делу блогера Елены Блиновской, сообщают «Известия».
Ее обвиняют в неуплате налогов на 906 млн рублей, отмывании большей части этих денег и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщил адвокат блогера Иван Морозов, защита не согласилась с вмененной ей и ее супругу Алексею суммой и планирует подать кассацию на решение арбитражного суда, который отказался пересчитывать недоимку.
Данная сумма, по окончательной оценке ФНС, составила 906 млн рублей. Правозащитник отметил, что с учетом трат Блиновская должна как минимум на 430 млн рублей меньше.
Ранее Блиновская выплатила 230 млн рублей долга перед налоговой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru