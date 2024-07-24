Блиновская выплатила 230 млн рублей долга перед налоговой

Из суммы общего долга перед налоговой в размере 677 миллионов 665 тысяч рублей блогер Елена Блиновская выплатила 230 миллионов 285,5 тысяч рублей, заявил её адвокат Иван Морозов, сообщает RT.

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Он уточнил, что эта сумма не учитывает начисление пеней и штрафов, которые могут превысить 1 миллиард рублей.

Блогер была задержана в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств.

Ранее в ФНС заявили, что Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для уклонения от налогов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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