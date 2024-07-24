Блиновская выплатила 230 млн рублей долга перед налоговой
Из суммы общего долга перед налоговой в размере 677 миллионов 665 тысяч рублей блогер Елена Блиновская выплатила 230 миллионов 285,5 тысяч рублей, заявил её адвокат Иван Морозов, сообщает RT.
Он уточнил, что эта сумма не учитывает начисление пеней и штрафов, которые могут превысить 1 миллиард рублей.
Блогер была задержана в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств.
Ранее в ФНС заявили, что Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для уклонения от налогов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Голикова: Потребление алкоголя в РФ снизилось почти в 2 раза за 15 лет
- Шесть жителей Южно-Сахалинска незаконно зарегистрировали 3,5 тысячи мигрантов
- Замначальника радиоцентра опроверг данные о подрыве его машины на парковке в Москве
- «Бесконечный скроллинг»: Россиянам назвали вредные привычки детей в интернете
- Блиновская выплатила 230 млн рублей долга перед налоговой
- Минцифры: стартовал прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы
- Патриарх Кирилл лишил сана записавшего видео с вагнеровцами священника
- «Каменный век!»: Жители регионов РФ жалуются на отсутствие электричества и воды
- Подполье: удар по судоремонтному заводу в Измаиле привел к мощной детонации
- Кулеба: Украина готова к переговорам с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru