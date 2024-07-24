Блиновская выплатила 230 млн рублей долга перед налоговой

Он уточнил, что эта сумма не учитывает начисление пеней и штрафов, которые могут превысить 1 миллиард рублей.

Блогер была задержана в апреле 2023 года за неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств.

Ранее в ФНС заявили, что Блиновская использовала 18 организаций и три ИП для уклонения от налогов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

