Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Блиновской
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской утверждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В ведомстве указали, что «Королева марафонов» обвиняется в уклонении от уплаты налогов, отмывании приобретенных преступным путём денежных средств, а также в неправомерном обороте средств платежей.
«Блиновская, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве супруга и иных лиц... занизила доходы... суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет РФ, обеспечила предоставление в налоговый орган ложных налоговых деклараций», - говорится в сообщении.
Отмечается, что таким образом блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн рублей, то есть в особо крупном размере.
Ранее Мосгорсуд продлил арест Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей до 19 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru