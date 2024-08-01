Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Блиновской

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Елены Блиновской утверждено. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Дело супруга Блиновской выделено в отдельное производство

В ведомстве указали, что «Королева марафонов» обвиняется в уклонении от уплаты налогов, отмывании приобретенных преступным путём денежных средств, а также в неправомерном обороте средств платежей.

«Блиновская, являясь индивидуальным предпринимателем, при пособничестве супруга и иных лиц... занизила доходы... суммы НДФЛ и НДС, подлежащие уплате в бюджет РФ, обеспечила предоставление в налоговый орган ложных налоговых деклараций», - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом блогер уклонилась от уплаты налогов на сумму более 906,6 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Ранее Мосгорсуд продлил арест Блиновской по делу о неуплате налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей до 19 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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