В Москве начато благоустройство территории комплекса скорой помощи ГКБ им Вересаева

Пациентам важно получать не только качественные медуслуги, но и находиться в приятной обстановке.

«Одни из ключевых понятий в современном строительстве и благоустройстве - обустройство зеленых зон и продуманных пространств для прогулок и встреч пациентов с их близкими, создание благоприятной атмосферы. В рамках работ по озеленению территории ССК больницы имени Вересаева будет высажено 69 деревьев, 237 кустарников, 1 тыс. 823 многолетних растения и разбито почти 5 тыс. кв. м газона», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексея Сапсая.

Отмечается, что при выборе пород деревьев для высадки руководствовались рекомендациями аллергологов. Поэтому выбрали для посадки ели, дубы, клены, черемуха, а также сирень, спирею, гортензию и другие .

Как уточняется, первые в столице скоропомощные стационарные комплексы откроются в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова такие комплексы начнут работать в I полугодии 2023 года, а в ГКБ имени Буянова и ГКБ имени Пирогова - в II полугодии.

