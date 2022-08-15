Новый комплекс скорой помощи в Царицыно построили на 60%
Готовность нового скоропомощного стационарного комплекса на территории больницы им. В.М. Буянова в районе Царицыно составляет 60%, заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас в самом комплексе на Бакинской улице ведутся отделочные и инженерные работы, а на территории началось благоустройство. Там установят малые архитектурные формы, парковые диваны, высадят деревья, кустарники и цветы.
После открытия, новый скоропомощной комплекс будет способен принимать до 300 больных в сутки. Прием пациентов будет осуществляться по принципу разделения потоков по степени тяжести состояния: в «тяжелом»; «средней степени тяжести» и «условно легком». Отдельно предусмотрен поток для поступления пациентов «самотеком».
В новом пятиэтажном комплексе также предусмотрены диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, отделение интенсивной терапии и о реанимации, помещения компьютерной томографии, отделение лучевой диагностики, изоляционно-диагностические боксы, лабораторное отделение.
Как отметил Загрутдинов, скоропомощные стационарные комплексы будут построены на территории пяти городских стационаров в разных частях города. Это НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Боткинская больница, ГКБ имени В.В. Вересаева, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, а также ГКБ имени В.М. Буянова. Места выбраны таким образом, чтобы максимально сократить время подвоза экстренных пациентов из любого района Москвы.
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